Inceneritore in Val Bormida, Casella (AVS): “Contrarietà totale. Continueremo il nostro impegno al fianco dei cittadini”

“La nostra contrarietà alla realizzazione di un inceneritore è totale. Lo abbiamo sempre dimostrato coi fatti e ci siamo mossi concretamente contro questo impianto fin dal gennaio del 2025, quando ci furono le prime iniziative della giunta Bucci a sostegno di questo progetto”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, parteciperà questa sera all’assemblea pubblica ad Acqui Terme contro il progetto per la realizzazione di un inceneritore in Val Bormida.

“La battaglia contro l’inceneritore sta unendo tutti i sindaci della Val Bormida, i comitati, i cittadini e tutti coloro che vogliono un futuro per la Valle che non faccia rima con inquinamento. Ho partecipato alle assemblee popolari per informare la cittadinanza sui rischi di questo impianto, sia in Liguria sia in Piemonte, e stasera sarò a quella di Acqui Terme, in provincia di Alessandria”, dichiara Jan Casella.

“In Liguria, l'inceneritore non serve né in Val Bormida né altrove. Sarebbe sbagliato e immorale pensare di risolvere un problema regionale scaricando tutto il peso sulla Val Bormida, una terra che ha già pagato e paga tuttora un prezzo altissimo in termini di vite umane e ambiente. Abbiamo presentato numerosi atti in Consiglio Regionale contro questo progetto esortando Bucci, a più riprese, a fare marcia indietro. Continueremo il nostro impegno al fianco dei cittadini in difesa della salute, dell'ambiente e del futuro della Liguria”, sottolinea Jan Casella.