Scattano i saldi al Molo 8.44 di Vado Ligure: al via più di un mese di offerte sensazionali

Da quest'oggi, sabato 4 gennaio, partono gli speciali saldi dove il Molo 8.44 di Vado Ligure coccola i suoi clienti dando il via a più di un mese di offerte sensazionali che variano dal 30 al 50%.

Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere ricercate e di importante caratura si unisce a momenti conviviali e d’intrattenimento, propongono fino a lunedì 17 febbraio svendite da capogiro. Prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambini disponibili presso: Conbipel, Conte, Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion, Terranova.

Ma non sarà l’unica novità, infatti ad allietare le pause degli acquisti dei clienti, da sabato e fino al 6 gennaio è presente anche lo Street Food. I truck saranno presenti nella zona coperta del centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per approfittare di un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità del nostro Bel Paese.

Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center di Vado Ligure.

"Sono molto felice ripetere l'esperienza dell'anno passato con la presenza dello street food per allietare l'inizio dei saldi, giornata importantissima per il nostro centro commerciale, con la possibilità di fermarsi e di poter mangiare qualcosa in allegria è in compagnia - spiega Giovanni Mascherin, amministratore delegato del Molo 8.44 - Fermo restando che abbiamo comunque sempre la presenza di tutte le attrazioni del Luna Park, dei gonfiabili per i bambini, delle giostrine, delle macchinine, del rodeo sul toro meccanico e tutto quello che c'è stato in tutti questi giorni delle vacanze di Natale. Questo per concludere il periodo natalizio ed accompagnare fino al 7 di gennaio i clienti del nostro centro commerciale".

Ingresso gratuito, posti a sedere e orario continuato anche in caso di pioggia.

Orari Street Food: da sabato 4 a lunedì 6 gennaio aperti dalle 10.30 fino a dopo le ore 20.00.

Spazio anche per i più piccoli con il rodeo con il toro meccanico, il luna park, la caccia al tesoro e tanti altri giochi

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00

