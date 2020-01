Carcare, premiate le sei corali che hanno animato il Natale carcarese con i concerti nelle chiese

Questa mattina, sabato 11 gennaio, il comune di Carcare ha consegnato alcune targhe di ringraziamento alle sei corali che hanno animato il Natale carcarese con i concerti nelle chiese a Carcare e Vispa. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del palazzo comunale.

I riconoscimenti sono andati alle seguenti corali: Atmosfere Natalizie con le melodie delle corali; Coro S.Giovanni Battista; Corale Alpina Alta Val Bormida; Coro Note per Caso; Coro San Nicolò di Mallare; Corale Guido d'Arezzo.

"A nome dell’intera comunità cittadina, un sentito ringraziamento - spiega in una nota il sindaco Christian De Vecchi - Un evento artistico sempre più originale. Grazie alla sensibilità dei Maestri delle corali partecipanti per aver ideato il magico evento. Alla capacità di rinnovarlo negli anni e renderlo ogni volta migliore e più partecipato. Al perfezionamento: l’esercizio continuo delle corali, un valore qualitativo in progressione".