Loano, posizionati i nuovi canestri del campo da basket di via Isonzo

Sono stati installati prima di Natale i nuovi canestri del campetto da basket di via Isonzo a Loano.

I vecchi canestri erano stati eliminati qualche mese fa: “Nonostante gli interventi di manutenzione messi in atto negli anni – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l'assessore a lavori pubblici e sport Remo Zaccaria – i pali di sostegno ed i tabelloni risultavano ormai ammalorati. Da qui la nostra decisione di sostituirli”.

Giusto prima di Natale gli operai incaricati dal Comune hanno posizionato nuovi e moderni canestri: “Oltre alle dimensioni, ora più vicine a quelle regolamentari, la novità più importante è costituita dall'imbottitura che avvolge il palo di sostegno e che ha lo scopo di prevenire ogni possibile infortunio ai giocatori”.

Ora il “campetto”, così come lo chiamano i suoi frequentatori, è tornato pienamente operativo: “Da decenni il 'campetto' di via Isonzo è un punto di riferimento per i ragazzi che abitano nella zona di via 4 Novembre e delle Fornaci. Tanti loanesi (e non solo) che vi giocavano da bambini oggi lo frequentano ancora con i loro figli in qualità di genitori. Ci sembrava giusto, quindi, restituire ai nostri concittadini più giovani questo importante spazio in cui praticare sport e socialità”.