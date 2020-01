Savona, è Piazza Sisto il luogo scelto dalle "sardine" per il prossimo flashmob

Un nuovo salto di sardine è pronto ad invadere pacificamente Savona, e questa mattina attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del movimento nella nostra provincia sono stati svelati gli ultimi dettagli.

Dopo la data dell'appuntamento, venerdì 24 gennaio, e l'orario, dalle 19.00 alle 20.00, già comunicati nei giorni scorsi, questa mattina è stato reso noto anche il luogo del flashmob.

La location prescelta è altamente simbolica, non solo per essere il cuore geografico della città, ma anche la sede dell'attività amministrativa: la marea di "sardine" manifesterà in Piazza Sisto IV, sede del palazzo comunale.

Durante l'evento interverranno, nel quale l'organizzazione spera di replicare gli importanti numeri dello scorso dicembre e di incrementarli, diverse persone nell’ambito della cultura e dell’antifascismo con nomi ancora in fase di definizione e tanta musica.