Pasa (Cgil): "Tre punti-chiave al ministero per la rinascita delle Funivie"

Rende noto Andrea Pasa (Segretario Cgil Savona): "Nella giornata di ieri le segreterie provinciali di CGIL CISL e UIL di Savona hanno inviato una lettera indirizzata al Presidente della Regione Liguria Toti all'assessore al lavoro Berrino e l'assessore allo sviluppo economico Benveduti e ai due sindaci interessati di Cairo Montenotte e di Savona.

Lettera di richiesta di incontro urgente per capire se dal 8 di gennaio dopo l'incontro che abbiamo avuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cosa si è fatto rispetto agli impegni presi in quella riunione sulle tre questioni più importanti:

- La modifica alla norma nazionale per garantire il sostegno al reddito ai lavoratori che verranno sospesi delle attività produttive utilizzando le risorse economiche relative allo status di area di crisi industriali complesse del savonese per gli ammortizzatori sociali;

- verifiche con il Presidente della Regione Liguria l'inserimento all'interno del provvedimento di protezione civile del capitolo relativo al ripristino e alla rimessa in funzione dell'infrastruttura

- per ultimo la questione più strategica a lungo termine su tutto ciò che il ciclo delle rifuse e quindi il tema della concessione e l'intervento del pubblico per la gestione dei prossimi mesi.

Ci aspettiamo risposte, crediamo che sia utile non strumentalizzare da nessuna parte politica questa vicenda per fini elettorali, perché i problemi sono tanti e tra poche settimane senza risposte i lavoratori rischiano di non avere nessun sostegno al reddito".