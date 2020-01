Cairo, la 20enne Alessia Perzan è la Castellana del Carnevale storico dei Rioni

Alessia Perzan, 20 anni impiegata presso uno studio di commercialisti con una passione per il pattinaggio, sarà la Castellana del Carnevale cairese 2020. L'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata odierna da Nuvarin der Castè.

Sabato scorso, la Castellana 2020 è stata presentata all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini. Il Carnevale (storico dei rioni) si terrà il prossimo 16 febbraio in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 14. L'evento sarà organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco.

Il canovaccio carnevalesco vedrà la consueta sfilata di maschere, carri e gruppi per le vie del paese. A seguire, premiazioni sempre in piazza della Vittoria con musica e divertimento per grandi e piccini.

"Nuvarin der Castè - spiega in una nota - invita tutti a partecipare ad un bel momento di condivisione, allegria e spensieratezza. Il Carnevale è una tradizione che non possiamo permetterci di perdere e che va difesa e coltivata strenuamente soprattutto per i bambini che sono i veri protagonisti della festa. Del resto, si tratta di una ricorrenza in cui si può riscoprire e concretizzare una delle cose più belle. Saper ridere di sè stessi".

"All'evento prenderanno parte anche numerose maschere amiche che ieri abbiamo incontrato al Carnevale di Savona. Dove abbiamo partecipato con piacere e che ci hanno mostrato con grande entusiasmo l'intenzione di venire al nostro carnevale che come da tradizione, vedrà il Comitato Storico dei Rioni come protagonista principale" conclude Nuvarin der Castè.

Per info e iscrizione (termine ultimo fissato per il 10 febbraio) gruppi mascherati/carri, telefono 347 4316546.