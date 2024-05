Transito del Giro d'Italia a Savona, assessore Rossello: "Una festa per la città. La corsa nel futuro? Sempre disponibili" (VIDEO)

"E' stata una una bella giornata purtroppo un po' viziata dal dal maltempo ma abbiamo avuto anche qualche ora di tregua e devo dire che è stata una festa per la città".

L'assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello è soddisfatto per la riuscita del passaggio del Giro d'Italia nel comune capoluogo che ha dato il via anche alla partenza del Giro E-Bike.

"Come ci auguravamo ci sono stati tanti savonesi che sono venuti in piazza, quindi dal punto di vista della della riuscita è stata ottima. Il bilancio è assolutamente positivo" prosegue Rossello.

A distanza di 10 anni dall'arrivo in Corso Tardy&Benech della Corsa Rosa, il Giro è tornato a transitare a Savona, che sia lo slancio per vedere nuovamente il ciclismo protagonista nella città della Torretta in futuro?

"Vedremo quando ci sarà l'occasione, noi come noto ci candidiamo a Capitale Italiana della Cultura e lo sport fa parte della cultura della nostra città. Si sono alternate sul palco del villaggio a Savona alcune eccellenze sportive della nostra città che ci inorgogliscono molto, dal nuoto sincronizzato, a Ilaria Naef a Giulia Dotta e Lorenzo Tellini di di Semplicemente Danza. Insomma siamo una buona eccellenza dal punto di vista dello sport e quindi avere la possibilità di ospitare il Giro d'Italia è una buona occasione, noi siamo sempre disponbili".