Intervento urgente di manutenzione della rete idrica: il 9 maggio chiusi la materna e il nido di Vado

Un intervento urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria sulla rete idrica principale da parte di Ireti.

Questa la motivazione che ha portato il commissario straordinario del comune di Vado Maurizio Gatto a firmare un'ordinanza di chiusura della scuola materna statale "Fantasia e Magia" e il nido d'infanzia comunale "Fragole e Folletti" di via Sabazia.

Lo scorso 6 maggio la società del gruppo Iren ha inviato all'Istituto Comprensivo vadese un avviso il quale specifica che a causa di lavori urgenti sulla rete idropotabile è stata disposta la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nella fascia oraria ricompresa tra le ore 09:00 e le ore 14:00, in un una porzione di area di Via Sabazia, dove sono presenti l'asilo e il nido.

Il Commissario quindi "considerato l’impatto che l’interruzione stessa comporta sulle attività scolastiche, a causa dell’impossibilità di far funzionare i servizi igienici negli edifici, cosi come i servizi mensa e cucina, deve provvedere ad emanare apposita ordinanza di chiusura e/o sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni scolastiche del territorio comunale interessato all’intervento, al fine di evitare che le relative attività didattiche si svolgano in precarie condizioni 'igienico-sanitarie', connesse alla temporanea mancanza d’acqua".

Dopo una nota dell'Istituto Comprensivo e il Dirigente Scolastico che ha evidenziato le difficoltà gestionali dei plessi scolastici con riguardo ai profili igienico sanitari e considerata la particolare urgenza, è stata disposta la chiusura temporanea per l’intera giornata del 09 Maggio.