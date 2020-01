Savona, anche sotto la pioggia le sardine non mollano: musica e riflessioni in piazza Sisto (FOTO e VIDEO)

Le Sardine savonesi sono tornate in piazza. Anche con la pioggia, seppur con una presenza inferiore rispetto alla prima volta. Dopo il successo dello scorso 4 dicembre, quando il teatro del primo flash mob fu Piazza del Brandale (LEGGI ARTICOLO), questa sera l'invasione (in maniera ridotta) della centralissima Piazza Sisto IV.

Si sono ritrovate dalle 19.00 e sotto i portici del palazzo comunale sono intervenuti Franca Ferrando (presidente dell'Isrec Savona), il giornalista Mimmo Lombezzi, l'insegnante e attore Jacopo Marchisio e l'attore Matteo Barcella. A garantire l'intrattenimento musicale Vale&Max, mentre direttamente dal palco di Bologna sono giunti i "Malavoglia" che hanno cantato l'inno delle sardine.

In molti come da monito social dei giorni precedenti, oltre alle classiche sardine e gli striscioni in cartonato, hanno portato un libro, sottolineando lo slogan #SavonaNonSiLegaPerLaSecondaVolta.

Il flash mob si è concluso con il consueto canto di "Bella Ciao":