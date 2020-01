Cumulo di pene per riciclaggio: arrestato a Savona quando attracca il traghetto

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio, nel porto di Savona, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima, nel corso dei controlli di frontiera sui passeggeri del traghetto “Cruise Smeralda” proveniente da Tangeri, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina di circa 40 anni.

Per l'uomo, residente in provincia di Lecco, le manette sono scattate in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Genova, per un cumulo pene di quattro anni e nove mesi, per il reato di riciclaggio in concorso.