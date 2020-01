Savona, al Teatro Sacco dialogo dell'Ordine degli Architetti con Maurizio Carta

Dialogo con Maurizio Carta Giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 18.00, presso il Teatro Sacco di Savona, L'Ordine degli Architetti PPC di Savona nella serata di ieri ha organizzato un dialogo con l'architetto Maurizio Carta, approfondendo gli aspetti del suo ultimo libro "Futuro. Politiche per un diverso presente".

I saluti istituzionali sono stato effettuati da Giacomo Airaldi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Savona e Francesco Campidonico, referente della Commissione Cultura ha moderato l'incontro.

Nel corso della serata è stato anche lanciato il progetto sperimentale nazionale "Abitare il paese - La cultura della domanda: I bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro" a cui aderisce anche l'Ordine degli Architetti di Savona.

Nell'anno scolastico 2018-2019 è stata organizzata la prima edizione e quest'anno si è giunti alla seconda edizione, dove sono state coinvolte le classi savonesi a questo progetto dove gli architetti-tutor hanno potuto interagire nelle scuole.

Sono state coinvolte a livello nazionale (su idea del Consiglio Nazionale Architetti) 100 architetti, 55 scuole, 89 classi e 1650 bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni. 45 i territori coinvolti, 28 già aderenti alla prima edizione.

L'apertura del progetto ha visto i rappresentanti del CNAPPC, i referenti di Fondazione Reggio Children e gli architetti/tutor, incontrarsi nel corso di tre giornate di workshop per condividere finalità e modalità di sviluppo delle attività da mettere in atto nelle scuole. Avviati i contatti tra tutor e scuole, ogni gruppo ha ipotizzato e condiviso strategie e modalità operative sviluppando il progetto, in collaborazione con gli insegnanti, durante tutto l'anno scolastico.

E' stato istituito anche un premio, il Golden Cubes Awards.