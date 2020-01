Il freddo e la forte tramontana non frenano i 39 "coraggiosi" del cimento delle Albisole (FOTO e VIDEO)

Sono stati circa 39 i "coraggiosi" iscritti che questa mattina non si sono fatti scoraggiare dalla temperatura rigida di questo sabato e dal forte vento di tramontana e si sono buttati per la classica "ciumba" nel mare di Albisola Superiore per la 1ª edizione del Cimento invernale delle Albisole organizzato nello specchio acqueo antistante la Lega Navale albisolese.

Intorno alle 11.00 i temerari, la maggior parte del gruppo dei "Nuotatori del tempo avverso", oltre al sindaco Maurizio Garbarini, gli assessori Luca Ottonello e Calogero Massimo Sprio e il consigliere Carlo Rossi (presente ma non come cimentista l'assessore di Albissola Enrico Schelotto), si sono presentati ai nastri di partenza, pronti per il tuffo in mare.

Il sindaco Maurizio Garbarini e gli assessori Calogero Massimo Sprio e Luca Ottonello:

Il più giovane partecipante è Nicolò Podestà del 1998, la più giovane Silvia Lazzarini del 1976, quelli più anziano Renato Cordebella del 1936 e Annamaria Brosio del 1939). Gruppo più numeroso quello dei "Nuotatori del tempo avverso". Si è verificato anche un momento curioso durante il cimento quando un partecipante ha "pescato" casualmente un polpo tra la curiosità dei cimentisti presenti.

Enrico Schelotto, assessore al turismo del comune di Albissola Marina:

La temperatura esterna raggiungeva a stento i 9.1 gradi, quella dell'acqua era di circa 14, 10 i nodi di tramontana.