Servizi Ambientali, l'Ad Savona: "Il CdA sta funzionando regolarmente"

In merito alle notizie apparse su Servizi Ambientali S.p.A., l’Amministratore Delegato Vittorio Savona precisa che “le dimissioni del Presidente Milena Scosseria non hanno comportato la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, anzi, lo stesso continua a funzionare regolarmente, nell'interesse della Società stessa, dei Soci e di tutti gli Utenti; simultaneamente all’atto in cui il Presidente ha lasciato la carica, le sue funzioni sono state prontamente assegnate come per legge e statuto, quindi si garantisce la piena ed efficiente operatività societaria”.

La notizia delle dimissioni del Presidente ha colto di sorpresa la Società che, non volendo entrare nel merito delle dichiarazioni rese dalla stessa, osserva “È fuor di dubbio che il Consiglio di Amministrazione fosse operativo da pochi mesi e, come ovvio, ha dovuto affrontare le normali vicissitudini di un Organo amministrativo appena insediato ma, oltremodo, lo stesso, ha comunque affrontato temi molto delicati, dimostrando sempre di essere coeso, come si evince dai verbali societari”, afferma l’amministratore delegato.

Per quanto concerne la pianificazione aziendale e gli obiettivi societari, Vittorio Savona dichiara, poi, che “A differenza di quanto dichiarato dal Presidente ci sono state importanti novità che hanno coinvolto l’Azienda in questi primi quattro mesi, in primis ha definito i rapporti con il Comune di Albenga ponendo le base per poter depurare la città ingauna, ha definito con fatica il sistema di bollettazione e come mai era avvenuto in precedenza, le bollette saranno recapitate agli utenti non solo nei tempi limite massimi previsti dall’Autorità, ma in significativo anticipo sugli stessi. Inoltre, come già reso noto dalla stessa stampa periodica, Servizi Ambientali si sta apprestando ad indire bandi di concorso per assumere nuovo personale di ruolo all’interno della propria pianta organica, sintomo di un progredito e nuovo consolidamento della stessa Società.”