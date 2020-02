Albisola, riqualificazione piazza Dante e realizzazione nuova rotatoria: al via i lavori

"Nel corso della prima metà del mese di febbraio prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza Dante nell'incrocio tra i due assi viari di corso Mazzini e corso Ferrari (via Aurelia) e la riqualificazione semi-integrale di Piazza Dante". Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale di Albisola Superiore guidata dal sindaco Maurizio Garbarini.

"Questi interventi sono realizzati, come opere di urbanizzazione a scomputo, dal soggetto attuatore che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un nuovo supermercato nell'estate prossima. Al fine di costruire la nuova intersezione con moto rotatorio, che richiede una maggior ampiezza dell’area rispetto all'esistente, si renderà necessario modificare le alberature presenti nella zona, il cedro di piazza Dante e il platano a bordo strada all'inizio di corso Mazzini saranno tagliati e sostituiti da altre essenze in altri siti, mentre la palmetta Chamaerops sarà trapiantata sulla passeggiata a mare, dove sono state tagliate le palme presso via C. Battisti attaccate dal punteruolo rosso".