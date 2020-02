Radio Onda Ligure 101: a "Speciale Sanremo" ospite Enrico Nigiotti

Tutti i giorni fino a Sabato su Radio Onda Ligure, gli appuntamenti con "Speciale Sanremo" in compagnia di Maurilio Giordana e dei suoi ospiti.

Quttro collegamenti ricchi di notizie curiosità e anticipazioni sul 70 esimo Festival di Sanremo. Tra gli ospiti di oggi anche Enrico Nigiotti, che torna in gara a Sanremo con "Baciami Adesso".

E' possibile seguire la diretta in FM su 101,000 e sui 96,200 in provincia di Imperia e Savona e in streaming su www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.