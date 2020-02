Varazze celebra "La Giornata del Ricordo"

La Città di Varazze con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela” il giorno 10 febbraio alle ore 11, presso la sala del Consiglio comunale, celebrerà la Giornata del Ricordo, per conservare la memoria delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia.

“Questo drammatico avvenimento – afferma l’assessore alla cultura Mariangela Calcagno – è parte integrante della nostra vicenda nazionale e deve essere ricordato alle nuove generazioni.

Le ideologie nazionaliste e razziste propagate dai regimi dittatoriali del passato non si devono più ripetere in futuro. La civiltà deve essere fatta da umanità, rispetto per l’altro, fede nella ragione, nel diritto e nella solidarietà – conclude l’assessore Calcagno”.