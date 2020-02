Nuovo incontro del Circolo di Lettura Finalese

Il Circolo di Lettura Finalese si riunirà nuovamente questa sera lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 21 sempre presso la sede della Consulta del volontariato in Via Pertica (di fronte al Palazzo Comunale). I testi del confronto letterario di oggi saranno:

“Il treno dei bambini” di Viola Ardone- Ed. Einaudi. Un bambino dei vicoli attraversa l'intera penisola per trascorrere alcuni mesi in una famiglia del nord e ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.