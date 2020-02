Memorabile esperienza a "Casa Sanremo 2020" per la scuola di canto "Music Style L'Atelier delle Voci" di Cairo Montenotte

Con il 70mo Festival di Sanremo, nella Scuola di Canto “Music Style L’Atelier delle Voci” diretta dal Soprano Daniela Tessore, sono arrivate tante novità: molti allievi si sono esibiti con successo nell’ambita Casa Sanremo 2020.

Valentina Gai, Cloe e Camilla Accusani, Leonardo Latella, Doriano Costea, Gabriele Ferraro, Raffaella Garrone, Maria Clotilde Muzio, Eliano Giusto, Federica Caló, Marina Costa, Marina Varaldo, Daniela Rosso, Monica Brignone, Fulvio Ravera, Marco Castiglia, Anna Cantoni, Roberta Blangero e Daniele Pistone si sono esibiti negli eventi collaterali di Sanremo, durante le giornate del Festival, ricevendo un’attestato come ospiti.

Sono state premiate con il “Premio Social e Radio Est Europa” Raffaella Garrone e Maria Clotilde Muzio, per il successo riscosso dagli inediti scritti dalla Tessore; mentre Eliano Giusto si è aggiudicato il “Premio New Artist Discovery”, il cantante si è fatto notare per la sua bella voce da tenore.

Questi 3 artisti si sono esibiti più volte e sono stati intervistati da alcune radio, tutti loro hanno così ottenuto la possibilità di incidere un singolo che uscirà su tutti gli stores digitali entro il 2020 in 3 date differenti. Per questi grandi risultati e per le iniziative benefiche alle quali Music Style partecipa in collaborazione gratuita con la “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica”, alla scuola di canto è stato assegnato il Premio “Vocal High School Award” ricevuto dal Soprano Daniela Tessore dalle mani dello speaker radiofonico Caporusso Giacomo di Radio Gamma.

A Casa Sanremo 2020 si sono esibiti anche grazie al Progetto “CantaVillaSanguinetti”, i ragazzi del Centro Socio Riabilitativo Villa Sanguinetti - Coop Lanza Del Vasto, guidati dal Dott. Brero Alberto e dalla Dott.ssa Anna Cantoni, che hanno inaugurato così, proprio a Sanremo, un progetto partito già da alcuni mesi con il soprano Daniela Tessore che con l’Associazione Culturale Franco Tessore, fanno si che il progetto canoro sia completamente gratuito per le persone con disabilità che vivono la struttura.