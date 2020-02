Savona, tutto pronto per l'edizione 2020 di "Carnevallando"

L'Associazione "U.S. Letimbro A.S.D." di Savona Santuario con la collaborazione del "Circolo ARCI Settefegaiti, i commercianti e i ristoratori del luogo, la Scuola Primaria del Santuario, la Scuola dell'Infanzia Carlevarini, gli artisti, la Protezione Civile organizzano per domenica 23 febbraio 2020 la festa di Carnevale denominata "Carnevallando".

Questa edizione sarà contraddistinta dalla sfilata delle maschere per le vie del paese con ritrovo e partenza dei partecipanti dalla Frazione di San Bernardo in Valle c/o il "Circolo ARCI Settefegaiti" dove alle ore 14,00 avverrà l'iscrizione, il trucca bimbi e alle ore 15,00 partirà il corteo per arrivare attraverso la strada Provinciale al Santuario di Savona c/o la Scuola Primaria dove dalle ore 16,00 si effettuerà la premiazione delle maschere e il tradizionale rito della pentolaccia.

La festa continuerà per tutto il pomeriggio nelle aree esterne della Scuola Primaria e tutti i partecipanti potranno acquistare e degustare da tutti i commercianti e i ristoratori della zona le specialità preparate per l'occasione della festa.