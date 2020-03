Emergenza Coronavirus, Rete dei Festival scrive a Regione Liguria: "Realtà di eccellenza e di alto valore culturale e turistico rischiano la chiusura"

La cancellazione di tutti gli spettacoli e, soprattutto, le incerte prospettive sulla futura stagione estiva mettono a serio rischio un intero settore che è il più fragile ma a più alto a tasso innovativo (a sostegno di tutta la filiera artisti musicisti club circoli spazi sociali promoter produttori booking tecnici rider videomaker uffici stampa etc.).

La Rete di Festival ha aderito all'appello inviato al Governo da parte degli Stati Generali della Musica Emergente e oggi proprio il vicepresidente nazionale e coordinatore regionale della Rete dei Festival Roberto Grossi (tra l'altro direttore artistico del Premio Nazionale per la Canzone d'Autore - Varigotti Festival) ha inviato alla Regione Liguria la richiesta formale per aprire anche nella nostra regione un tavolo di confronto per individuare misure di sostegno al settore della musica dal vivo, attraverso specifici bandi o altri tipi di iniziative, a partire da quelle realtà consolidate di manifestazioni e festival musicali che hanno grande valenza culturale e turistica.