Savona, il Comitato per la difesa del territorio contro l'amministrazione Russo: "Stiamo preparando una protesta in piazza"

Una protesta in piazza contro l'amministrazione del sindaco Marco Russo. Questa l'iniziativa che sta predisponendo il comitato per la difesa del territorio savonese che ha scritto una lettera indirizzata ai cittadini e ai consiglieri comunali di minoranza.

"L'amministrazione è colpevole: di non aver mantenuto gli impegni elettorali; di aver chiuso strade cittadine penalizzando i commercianti; di non aver provveduto a realizzare progetti su richiesta del comitato per una Savona sicura; di aver cestinato una petizione di firme con la richiesta di installare una passerella tra il ponte di corso Colombo e il prolungamento a mare; di aver aumentato le imposte comunali senza valutare il brutto periodo economico che stanno subendo le fasce deboli; di aver perso tempo con un ricorso riferito al rigassificatore al Tar sbagliato sprecando soldi della comunità; di non provvedere a sufficienza alla salvaguardia della città in termini di decoro pulizia e sicurezza; di proporre una città a capitale della cultura quando in verità , non siamo in grado nemmeno di dotare un parcheggio di righe e cartelli, di fare manutenzione ad un area protetta, di non agevolare i percorsi verso il mare alle persone anziane disabili e in generale deboli per patologie varie.

"Se ti senti penalizzato per un qualsiasi motivo anche tu, puoi aggregarti a noi scrivendomi in privato. Politici di opposizione, cambiamo questa situazione, impediamo la distruzione totale della città. Vi aspetto, uniamoci e tutti insieme contrastiamo questo potere negativo verso la città" ha scritto il portavoce Flavio Fiumara.