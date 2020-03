"Scriviamo insieme il curriculum vitae": Confcommercio di Savona realizza un video per favorire la formazione a distanza

Il rapporto e la collaborazione fra scuola e mondo del lavoro prosegue anche in questo momento in cui non può essere realizzata la didattica “in presenza” negli Istituti scolastici savonesi.

La Confcommercio di Savona, attraverso il suo Ente di formazione Asfoter, ha colto l'esigenza dell'Istituto Boselli-Alberti di Savona di completare la formazione degli allievi delle classi quinte con le competenze relative alla stesura del curriculum vitae. Non potendo realizzare il progetto in classe, come programmato, si è realizzato il video “Scriviamo insieme il Curriculum vitae” e postato sulla piattaforma si Asfoter Education a cui gli allievi potranno accedere con password dedicata.

Il video è prodotto all’interno del Progetto di Orientamento al Lavoro “Savon@ppeal” – progetto condotto da otto anni dalla Confcommercio di Savona in collaborazione con CCIAA delle Riviere Liguri e analizza le diverse fasi della compilazione di un curriculum vitae rivolgendosi a giovani che muovono i primi passi nel mercato del lavoro.

I diversi step sono analizzati da Roberta Pignone, esperta del settore orientamento, ed integrati dalla osservazioni di Riccardo Esposto, imprenditore del settore terziario, al fine di fornire ai giovani un percorso ”guidato” verso la compilazione del proprio curriculum.

L’attività viene completata in modo interattivo chiedendo ai ragazzi, in accordo con la scuola, di compilare ed inviare il proprio c.v. ad Asfoter Education. I curricula saranno analizzati e “restituiti” agli allievi, con osservazioni e indicazioni, in un incontro in classe al termine dell’emergenza sanitaria in corso.

Il video contiene anche la testimonianza di due esponenti del mondo del lavoro savonese, Francesco Polzoni (vicedirettore del Mare Hotel) e Paolo Schiavi (titolare delle librerie Feltrinelli e Moneta Scuola) che arricchiscono l’esposizione con la loro esperienza ed i loro consigli franchi e diretti.

“Anche questa azione – ci conferma Annamaria Torterolo, coordinatrice del Progetto Savon@ppeal – è segno della forte volontà di Confcommercio Savona ed Asfoter di rinnovare il legame tra scuola e mondo del lavoro, elemento necessario per un miglior inserimento dei giovani nell’attività produttiva, momento ancor più importante oggi, visti i tempi così complessi che stiamo vivendo”.

Conclude la Dirigente scolastica Maria Laura Tasso: “Il mio sentito ringraziamento a Confcommercio e Asfoter, che, ancora una volta, si sono dimostrati vicini al nostro Istituto. È grazie a queste sinergie, all’entusiasmo dei docenti e alla voglia di apprendere dei nostri ragazzi che iniziamo fin d’ora a gettare le basi per superare questo momento di difficoltà”.