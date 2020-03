Quali sono i tempi di attesa dell’ESTA?

L’ESTA è un dispositivo che ti permette di ottenere l’autorizzazione a viaggiare negli Stati Uniti. Puoi richiedere il tuo visto direttamente online. Questo sistema permette di sostituire il visto tradizionale, consentendo così a chi desidera partire per gli USA di farlo in tempi più brevi. Tutto si svolge online e noi italiani possiamo sfruttare questo utile sistema, insieme ad altri venti paesi nel mondo. Per poter fare il viaggio devi prima di tutto avere una residenza permanente nel paese e disporre del passaporto. Il passaporto chiaramente deve essere in corso di validità al momento della domanda e deve coprire tutto il viaggio. Devi anche assicurarti che il passaporto sia elettronico o biometrico. Un’altra condizione è che il motivo di viaggio è unicamente a scopo turistico o per visite personali. Non può servire a scopi lavorativi, di studio o per cercare di stabilirsi negli USA. La durata massima di questo visto è di 90 giorni consecutivi. Adesso invece, vediamo quali sono i tempi d’attesa dell’ESTA , specialmente in questo periodo storico molto particolare.

Con lo stato di emergenza nazionale recentemente annunciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il COVID-19, è stato sospeso temporaneamente l’ingresso dei viaggiatori che nei 14 giorni prima dell’ingresso sono stati fisicamente all’interno di un Paese dell’Area Schengen, Italia inclusa. La disposizione ha preso piede a partire dal 16 marzo 2020. Sono inclusi in queste restrizioni anche Cina, Irlanda, Inghilterra e Iran.

Ci sono ovviamente delle eccezioni. Alcune persone possono entrare negli USA. Tra questi troviamo tutti i cittadini statunitensi, coloro che sono residenti permanenti, i familiari dei residenti permanenti e coloro che possiedono un titolo di visto diplomatico.

Per il momento quindi se non rientrate nelle categorie eccezionali sopra citate, non potete richiedere il visto per partire. Si tratta di un serio stato d’allarme e sicuramente qualsiasi viaggio o spostamento non necessario è da rimandare a quando tutto questo sarà concluso.

Una volta che tutto si è risolto sarà possibile tornare a viaggiare negli USA. A quel punto le informazioni qui sotto riportate ti saranno utili. Se i tempi di attesa attualmente sono chiaramente e inevitabilmente lunghi, dopo torneremo ai tempi classici. Vediamo perciò quali sono.

Il tempo di attesa per l’ESTA, qual è?

Come dicevo le richieste sono eseguite esclusivamente online. Una volta che hai inoltrato la tua richiesta con il modulo e le spese richieste, devi attendere la risposta da parte del servizio statunitense dell’immigrazione. Il tempo di attesa è di sole 72 ore, cioè tre giorni. Questi tempi brevi sono dovuti al fatto che è tutto digitalizzato. La conferma che il tuo viaggio è autorizzato viene eseguita via email (perciò quando invii il modulo assicurati di averla inserita correttamente).

Le 72 ore sono il tempo massimo previsto, considera che la tua risposta potresti riceverla anche nel giro di qualche ora. Una volta che ottieni la conferma per viaggiare non devi nemmeno stamparla perché sarà associata telematicamente al tuo passaporto. Gli agenti della dogana quindi scansioneranno il passaporto e visualizzeranno la tua autorizzazione da li.