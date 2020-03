Coronavirus, Toti: "I ricoveri nelle ultime ore sono calati del 2-3%"

"Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino medici, infermieri e operatori sanitari lottano da settimane senza sosta per curare i nostri malati di Coronavirus" commenta con un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"I ricoveri nelle ultime ore sono calati del 2-3%, un timido segnale di speranza che però non deve farci abbassare la guardia. Grazie di cuore a tutti voi, che lavorate nei nostri ospedali e non ci avete mai abbandonato, soprattutto in questi giorni, i più duri per la Liguria. Questa è l’Italia del coraggio che vince la paura. Siamo in ottime mani e ce la faremo" conclude il governatore ligure.