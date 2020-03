Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uil Liguria: "Piaggio Aerospace chiede di rimanere aperta. Più importanti i P180 della salute dei lavoratori?"

Dichiarano in maniera congiunta le segreterie Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uil della Liguria: "L'azienda Piaggio Aero ha comunicato che intende continuare a tenere aperti gli stabilimenti di Genova e Villanova d'Albenga, una richiesta formalizzata ai Prefetti chiedendo la deroga rispetto al Decreto del Governo.

Per noi non è accettabile una tale richiesta: la produzione dei velivoli e quella dei motori possono aspettare. Il mercato civile può aspettare. E non risulta che ci siano urgenze immediate sulla manutenzione della flotta istituzionale. Non vediamo quindi in tutte queste attività priorità di carattere sanitario.

Questo dimostra come il Decreto permette alle aziende di aggirare tutte le indicazioni scientifiche per difendersi dal Coronavirus e mettere il profitto davanti alla salute dei lavoratori e lavoratrici. Chiediamo al Prefetto di respingere tale richiesta non ritenendola utile per la salute e la sicurezza dei lavoratori e nemmeno dei cittadini".