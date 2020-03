Coronavirus: da ieri 113 casi di positività in più, in totale sono 2758. Le vittime salgono a 397

I 1317 ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 - 215 (24 in terapia intensiva)

Asl 2 - 181 (31 in terapia intensiva)

San Martino - 283 (44 in terapia intensiva)

Evangelico - 68 (8 in terapia intensiva)

Galliera - 143 (17 in terapia intensiva)

Gaslini - 1

Asl 3 Villa Scassi - 202 (21 in terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

Asl 4 - 75 (10 in terapia intensiva)

Asl 5 - 143 (20 in terapia intensiva)