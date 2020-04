Coronavirus, Oliveri e Mafera (Cisl FP): "I contagi dei dipendenti avvenuti nell’ambito lavorativo sono riconosciuti come infortuni sul lavoro"

"I contagi da Coronavirus dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata avvenuti nell’ambito lavorativo sono riconosciuti come infortuni sul lavoro". Così Giovanni Oliveri e Domenico Mafera (Cisl Funzione Pubblica Liguria).

"L’Inail quale organismo competente ha precisato che la tutela assicurativa è estesa anche qualora l’identificazione delle specifiche cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica - proseguono dal sindacato - In sostanza l’Inail presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte equindi non sussiste alcun obbligo per il lavoratore di provare il rapporto tra causa ed effetto. Visto che l’obbligo di denuncia di infortunio spetta al datore di lavoro come Cisl FP abbiamo invitato le strutture ad attivarsi in merito. Se l’Asl 2 ha provveduto in tal senso evidenziamo il rischio che in altre strutture questo non sempre avvenga".