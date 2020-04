Differenze principali: pneumatici 4x4, SUV e fuoristrada

Le automobili 4x4, i suv e i fuoristrada montano pneumatici sempre più simili a quelli montati su automobili utilitarie, ma che presentano ancora differenze importanti.

La differenza principale sarà quella relativa alla loro sfera di utilizzo. Pur essendo estremamente versatili le loro migliori performance si vedranno unicamente in certe particolari situazioni. Gli pneumatici dei suv garantiscono per esempio una buona tenuta su strade asfaltate di uso quotidiano, mentre quelli dei 4x4 saranno ottimali su strade sterrate o fangose.

GLI PNEUMATICI 4X4: DOVE TROVARLI?

Molti negozi online propongono gli pneumatici 4x4 ma sono ancora pochi quelli che hanno un catalogo fornito, per esempio pneuzilla.com permette di trovare facilmente il miglior modello in base alle proprie esigenze.

DIFFERENZE TRA GLI 4X4 E GLI STANDARD

Le automobili come i suv ed i 4x4 utilizzano degli pneumatici diversi soprattutto per quanto riguarda la trazione integrale sia essa un optional oppure sempre attiva.

Gli pneumatici saranno ovviamente diversi per quanto concerne in primis la grandezza, poi per il disegno del battistrada e per la tipologia di mescola utilizzata. L’altezza delle tacche che compongono il disegno del battistrada sono differenze visibili ad occhio nudo, i disegni sono marcati soprattutto negli pneumatici 4x4 invece nei suv il disegno apparirà essere più simile a quello degli pneumatici standard. La marcatura serve a permettere all’automobile una buona tenuta di strada anche in presenza di fango Da notare che questo pneumatico verrà maggiormente usurato se utilizzato su strade asfaltate.

I pneumatici standard sono poco adatti all’uso fuoristrada, il disegno del loro battistrada è pochissimo marcato ed in caso di fango o detriti vari l’aderenza al fondo non sarà ottimale.

PNEUMATICI PER SUV

Normalmente i suv possiedono pneumatici che sono tranquillamente utilizzabili su strada. Infatti la struttura dello pneumatico è di rilevante importanza per la stabilità e resistenza dello stesso sui vari fondi stradali. Questi pneumatici hanno una struttura speciale per esempio i rinforzi dei fianchi, la mescola degli stessi, il disegno e la profondità del battistrada, che permetterà una migliore od a volte peggiore tenuta stradale in presenza di fango, erba o neve.