Il welfare aziendale a portata di click: la flessibilità delle piattaforme digitali

Per un'azienda, offrire un piano di welfare è una scelta strategica per prendersi cura dei propri dipendenti. Ma per funzionare davvero, i benefit non possono essere uguali per tutti, perché ogni persona ha necessità diverse.

La vera novità, oggi, sta nel dare ai lavoratori la libertà di scegliere; la soluzione più moderna è infatti un'unica piattaforma digitale, un portale welfare dove ogni dipendente può gestire in autonomia un proprio "credito" personale. In questo modo, non si riceve un vantaggio predefinito, ma si ha la possibilità di decidere come usare le risorse messe a disposizione dall'azienda, scegliendo i servizi più utili per sé e per la propria famiglia.

Il funzionamento dei portali di welfare aziendale

Il funzionamento di un moderno portale welfare aziendale si basa sul concetto di "credito welfare". L'azienda assegna a ogni dipendente un budget personale, che viene caricato su una piattaforma digitale accessibile via web, anche da mobile.

Questo approccio "senza pensieri" semplifica enormemente la gestione amministrativa per l'ufficio del personale, che non deve più occuparsi di stringere convenzioni singole o di gestire complesse procedure di rimborso. Tutta la complessità viene delegata alla piattaforma, che garantisce al contempo la piena conformità normativa e la deducibilità fiscale dei costi per l'azienda, entro i limiti previsti per legge. Per il dipendente, l'esperienza è intuitiva: accede al proprio "borsellino" virtuale e decide in totale autonomia come allocare il proprio credito tra le diverse opzioni disponibili.

La Piattaforma Welfare Pluxee

Le soluzioni più complete, come il welfare portale offerto da Pluxee, articolano l'offerta in diverse aree per coprire ogni possibile esigenza.

Buoni acquisto e catalogo voucher

Una delle opzioni più apprezzate è la possibilità di convertire il credito in Buoni Acquisto Pluxee, buoni spesa spendibili presso una vastissima rete di oltre 22.000 punti vendita e negozi online. Questa soluzione offre la massima libertà di scelta, permettendo al dipendente di utilizzare il proprio benefit per la spesa quotidiana, per l'acquisto di abbigliamento, tecnologia o articoli per la casa, per il carburante, per viaggi ed esperienze o ancora per servizi di intrattenimento, tempo libero e molto altro.

Accanto ai buoni acquisto, i dipendenti potranno convertire il loro credito welfare scegliendo tra un ampio catalogo di voucher per viaggi, sport, tempo libero, corsi di formazione, salute e molto altro ancora.

Rimborsi e versamenti

Un'altra area di fondamentale importanza nei portali welfare è quella dedicata ai rimborsi. Questa funzionalità permette al dipendente di richiedere il rimborso di spese già sostenute per sé o per i propri familiari, che rientrano nelle categorie previste dalla normativa sul welfare. Tipicamente, si possono rimborsare le spese per l'istruzione dei figli, come le rette dell'asilo nido o i libri di testo, i costi per l'assistenza familiare, i trasporti, le spese sanitarie e altre spese importanti personali e familiari.

Infine, un welfare aziendale portale evoluto include anche un'area versamenti, pensata per il futuro del dipendente. Attraverso questa sezione, è possibile destinare una parte o la totalità del proprio credito welfare alla previdenza complementare o all’assicurazione sanitaria integrativa, sempre entro i limiti previsti dalla normativa.









