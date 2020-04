Coronavirus: misure di restrizione prorogate fino al 13 aprile, Conte: “Senza regole pagheremmo un prezzo altissimo” (VIDEO)

In serata il Premier Giuseppe Conte è intervenuto sulla propria pagina Facebook con una nuova conferenza stampa per comunicare una serie di novità in merito alle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus.

“Se noi smettessimo di rispettare le regole, se allentassimo le misure tutti gli sforzi fin qui fatti sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo, saremmo costretti a ripartire di nuovo”. Con queste parole Conte ha annunciato questa sera l'atteso prolungamento delle misure restrittive fino al 13 aprile, dopo Pasqua.

“Ci sono alcuni che non rispettano le regole - ha aggiunto il Premier - vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni pesanti, lo abbiamo fatto perché non ci possiamo permettere che l'azione di alcuni sia un danno per tutti”.

“Questo sforzo che vi chiediamo ci consentirà di iniziare a valutare una prospettiva - ha concluso Conte - quando i dati si consolideranno inizieremo a valutare un allentamento delle misure. La fase due sarà la convivenza con il virus per poi entrare nella fase 3 con il ritorno alla nostra normalità, sarà la fase della ricostruzione e del rilancio”.

Nel proprio intervento il Premier Conte ha anche confermato la misura del divieto di allenamento per gli sportivi professionisti.

L'intervento di Giuseppe Conte