Savonesi bloccati in India, Arboscello: "La situazione sembra in via di risoluzione, ottimo lavoro della Farnesina"

Sembra essersi sbloccata la situazione riguardante i due ragazzi spotornesi, Samuela e Kevin, bloccati in India da parecchio tempo a causa del lockdown dovuto all'emergenza Covid-19.

Anche il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, appresa la notizia e dopo essere stato messo in contatto con la famiglia di Samuela, si era interessato nei giorni scorsi alla vicenda, attivandosi immediatamente con la senatrice Roberta Pinotti e la viceministro degli Esteri, Marina Sereni, per un tempestivo intervento in merito.

"Il Ministero degli Esteri, tramite la viceministro Sereni, aveva avuto conferma dall’Ambasciatore De Luca del lavoro che la nostra rappresentanza diplomatica, già in contatto con i connazionali bloccati, stava facendo per risolvere al più presto la loro situazione. Ed oggi arriva la buona notizia - spiega Arboscello - I due spotornesi, insieme agli altri liguri e connazionali bloccati in India, verranno rimpatriati con un volo speciale Alitalia che partirà da Goa il giorno 3 aprile, con destinazione Roma, da cui raggiungeranno le proprie case".