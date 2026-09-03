Strage familiare a Finale Ligure: le vittime sono Daniele Baruzzo, Paola Siri e il figlio quindicenne (FOTO)

Terribile sgomento a Finale Ligure per il dramma familiare consumatosi tra la notte e la mattinata odierna in via dei Forti di Legnino, dove sono stati trovati senza vita madre, padre e figlio all'interno della loro abitazione, in una zona tranquilla e residenziale sulla collina immediatamente a ridosso del centro storico di Marina.

Sono Paola Siri (60 anni), Daniele Baruzzo (59 anni) e il loro figlio Mattia, poco più che quindicenne, le vittime di quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe un omicidio-suicidio.

Paola Siri era un'architetta conosciuta in città, titolare di uno studio professionale in via dei Forti di Legnino, proprio dove si è consumata la tragedia. Il marito, Daniele Baruzzo, 59 anni, era dipendente di una fabbrica del settore automotive con sede a Savona. Il figlio, studente, praticava calcio nelle giovanili del Finale.

Secondo le prime informazioni, con la dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, a prendere l'iniziativa sarebbe stato Baruzzo che, dopo aver tolto la vita alla moglie e al figlio con una pistola, avrebbe utilizzato la stessa arma per togliersi la vita, lasciando un biglietto dove avrebbe motivato il gesto.

Il tutto sarebbe avvenuto nella notte, mentre l'allarme è scattato nel corso della tarda mattinata, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri, l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi.

Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre abitanti dell'alloggio. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze della tragedia, col pm di turno Maddalena Sala che ha svolto un sopralluogo sul posto, mentre ora si attende il via libera per i funerali.