Chiusura per lavori del ponte sul torrente Quiliano: sarà convocato un tavolo per definire la viabilità alternativa

Riunione in Prefettura, oggi 3 settembre, presieduta dal Prefetto, sulle problematiche relative ai lavori, a cura di Anas, che riguardano il ponte sul Torrente Quiliano che sarà a breve interessato dall’interdizione alla circolazione per entrambe le corsie di marcia.

È stato effettuato un primo esame, con tutti gli enti competenti, riguardo agli aspetti della sicurezza dell’infrastruttura, agli effetti del cantiere su possibili piene del torrente e sono stati considerati i conseguenti profili di protezione civile in occasione di allerte meteorologiche.

La chiusura del Ponte sul Quiliano comporterà inoltre la necessità di prevedere viabilità alternative sia per il traffico privato sia per il trasporto pubblico.

Alla presenza dei Sindaci interessati di Savona, di Vado e di Quiliano, del Segretario generale della Provincia di Savona, del Dirigente Anas Responsabile dell’Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Liguria e dei rappresentanti della Regione Liguria - settore Protezione Civile e settore Difesa del Suolo, è stato deciso di affrontare le criticità sopra descritte nell’ambito di appositi tavoli tecnici.

In particolare, Anas e Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo si sono impegnati in tempi stretti all’aggiornamento del cronoprogramma del cantiere e ad individuare ogni possibile azione utile a mitigare il rischio idraulico nel periodo di svolgimento dei lavori.

Per i profili di protezione civile sarà convocata entro una settimana una riunione per il coordinamento e l’integrazione dei piani comunali, anche prevedendo procedure speditive, nel caso di criticità idrauliche connesse all’esecuzione delle opere sul ponte in questione.

Inoltre, presso il Comune di Savona, in accordo con la Provincia, competente sul trasporto pubblico locale, sarà convocato, con analoghe tempistiche, un tavolo tecnico per la definizione di un piano di viabilità alternativa nel periodo di chiusura del ponte.

Le istituzioni presenti hanno tutte condiviso l’importanza di una preventiva ed efficace attività comunicativa rivolta alla cittadinanza allo scopo di ridurre, per quanto possibile, i disagi conseguenti all’esecuzione dei necessari lavori riguardanti il ponte sul torrente Quiliano.