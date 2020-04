Coronavirus, tre casi conclamati a Tovo San Giacomo. Il sindaco Oddo: "Ora più che mai dobbiamo dimostrare di essere davvero un comunità, unita e solidale"

"Si tratta di 3 nostri concittadini che sono risultati positivi al tampone - continua Oddo - Ho avuto modo di sentirli, di chiedergli come stanno e con sollievo mi hanno risposto di stare abbastanza bene, con sintomi del virus non particolarmente cruenti. Come da disposizione dell'Asl2, i 3 cittadini insieme al loro nucleo famigliare (non positivi) sono chiusi in casa in quanto le loro condizioni fisiche gli permettono di affrontare e superare questo momento fra le mura domestiche. Come Comune abbiamo già adottato tutte le procedure richieste e previste dai protocolli".