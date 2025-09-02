Dominicano viola il divieto di dimora tentando di rubare in un camper e aggredendo un 78enne: arrestato nuovamente

Era stato disposto per lui il divieto di dimora ma, dopo mezza giornata, lo ha violato tentando di rubare all'interno di un camper. Vittima una coppia di coniugi ultrasettantenni lombardi, aggredendo l'uomo 78enne, che in quel momento si trovava col proprio mezzo a Vado Ligure, nell’area d’imbarco.

Un 26enne dominicano, residente nel cuneese accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, tentato furto e rifiuto di fornire le proprie generalità, era stato infatti arrestato due giorni fa a Borgio Verezzi.

I carabinieri erano intervenuti dopo che al numero di emergenza erano arrivate alcune segnalazioni: prima per un tentativo di furto su un’auto, poi l’accesso all’interno di un’abitazione privata, sempre da parte di un uomo, le cui descrizioni sommarie fornite dai segnalatori sembravano coincidere.

Immediatamente erano scattate le ricerche dell’uomo nel comprensorio di Borgio, dove il malvivente era stato individuato poco dopo dai militari dell'Arma mentre cercava di allontanarsi a piedi, con passo spedito.

L'uomo che si era accorto di essere stato scoperto aveva tentato di colpire i militari intervenuti con calci e pugni, minacciandoli ripetutamente di morte. Dopo una breve resistenza, i Carabinieri, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale giunta in supporto, erano riusciti a bloccare il 26enne.

Accompagnato nella caserma della Compagnia Carabinieri di Albenga, i militari avevano immediatamente effettuato accertamenti mirati che avevano permesso di appurare che lo stesso soggetto era stato denunciato il giorno precedente dai militari della stazione di Finale Ligure in quanto trovato in possesso di una tessera sanitaria, intestata a una giovane turista che ne aveva denunciato lo smarrimento.

L’arresto era stato poi convalidato ieri dal GIP del Tribunale di Savona ma dopo essere stata applicata la misura l'uomo ha violato il divieto di dimora e ha tentato il furto nel comune vadese colpendo l'anziano. Questo era stato immediatamente soccorso dall'automedica del 118 e da un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina per essere poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Gli sono stati diagnosticati 21 giorni di prognosi.

L'uomo nel frattempo è stato bloccato e arrestato nuovamente dai carabinieri che lo hanno trasportato al carcere di Genova Marassi. Ora è accusato, per la tentata rapina ai coniugi camperisti, nonché per aver violato il divieto di dimora nella provincia di Savona.