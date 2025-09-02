Phica.eu e contenuti sessisti: individuato il gestore, ha una società in Liguria

La vicenda del sito Phica, accusato di diffondere contenuti di violenza contro le donne, registra un nuovo sviluppo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, l'amministratore Vittorio Vitiello, che sarebbe il presunto gestore del sito Phica.eu, è proprietario in Italia della società Lupotto Srls, costituita a Genova all’inizio del 2023 con l’obiettivo ufficiale di condurre campagne pubblicitarie sui social network tramite influencer.

Secondo i bilanci ufficiali, la società ha fatturato circa 150mila euro l’anno nel 2023 e nel 2024, con utili netti rispettivamente di 69mila e 65mila euro. I rendiconti finanziari, però, non forniscono ulteriori dettagli sulle attività reali dell’impresa.

Un’analisi della società di cyberintelligence guidata da Alex Orlowsky ha tracciato un profilo dell’amministratore, rivelando che Vitiello avrebbe cercato di estorcere denaro alle vittime del sito presentandosi falsamente come collaboratore della Polizia Postale. L’uomo, secondo lo studio, avrebbe utilizzato diversi pseudonimi, tra cui Bossmiao, Phicamaster, Phicanet e Miao.

Le indagini proseguono, mentre cresce l’attenzione sulle responsabilità legali e sulla tutela delle vittime online.