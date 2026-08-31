Una maglia gigante per Mattia Nasca, uno striscione per Marco Pagliarino: l'omaggio dei tifosi del Savona

Una maglia gigante biancoblu con il nome Mattia, la fascia da capitano e il numero 12 e la frase impressa in uno striscione "Ciao Marco".

Ieri sugli spalti dello stadio Chittolina di Vado Ligure in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra il Savona e la Cairese i tifosi hanno voluto rendere omaggio con una speciale coreografia al supporter del gruppo dei "Pessimi Elementi" Mattia Nasca scomparso a soli 27 anni in un incidente stradale a Zinola avvenuto lo scorso 31 luglio e al 30enne Marco Pagliarino, morto sabato scorso in Trentino dopo essersi scontrato contro una roccia a lato della strada provinciale 64 tra Fai della Paganella e Mezzolombardo mentre era in vacanza in moto con tre amici.

Mattia originario di Vado e Marco di Valleggia, entrambi appassionati di moto, si conoscevano ed erano grandi amici. Entrambi per altro condividevano lo stesso giorno di nascita, il 4 settembre e purtroppo hanno avuto un tragico destino a circa un mese di distanza.

Domani, 1 settembre, si terrà l'ultimo saluto per Marco nel tempio crematorio di Zinola alle 15. Lo striscione posizionato al campo sportivo è stato collocato anche tra Vado e Valleggia.