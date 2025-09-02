Si aggira con machete e pistola ad aria nel centro commerciale di Savona

Aveva con sé una pistola ad aria compressa e un machete ed è scattato l'allarme al centro commerciale "Il Gabbiano" di Savona.

L'uomo nel pomeriggio di ieri, entrato nell'ingresso laterale di Corso Ricci si è diretto verso un negozio di elettronica dove sarebbe suonato l'antitaccheggio. Poi avrebbe risposto di essere armato.

In seguito si è spostato verso l'area di entrata del supermercato confermando nuovamente all'addetto alla sicurezza di avere con sé il machete e l'arma.

Per questo è stato accompagnato nell'ufficio soci ed è stata chiamata la polizia.

Gli agenti lo hanno poi perquisito e portato in Questura per gli accertamenti del caso.