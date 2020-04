Coronavirus, Salvini telefona ai sindaci liguri della Lega: "Confermata attenzione per i territori"

“Il contatto, rafforzato in questi giorni di emergenza, da parte del segretario Salvini con noi e con tantissimi nostri colleghi, da Nord a Sud, del Paese è importante perché ci fa sentire meno soli e ci dà la preziosa possibilità di portare all’attenzione della politica nazionale le difficoltà e i problemi quotidiani delle nostre comunità. Ricevere la telefonata di Salvini, avere con lui un filo diretto significa molto e conferma la sua attenzione per tutti i territori, anche per i Comuni di minori dimensioni, dalla costa all’entroterra".

Lo dichiarano i sindaci liguri della Lega in Liguria dopo che il leader leghista Salvini si è confrontato, tra gli altri sindaci, con Matteo Camiciottoli (Pontinvrea), Roberto Sasso Del Verme (Laigueglia) ed Enrico Piccardo (Masone, Genova).

"Abbiamo avuto la possibilità di comunicare le nostre difficoltà nel districarci tra i vari dpcm, la carenza di risorse per fronteggiare l’emergenza, le problematiche nell’approvvigionamento di mascherine, la situazione dei nostri anziani nelle case di cura, dei nostri medici e sanitari impegnati in prima linea" concludono i sindaci liguri.