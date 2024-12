Senso unico sul lungomare a Pietra, l'amministrazione non indietreggia: "Non è la causa delle code sull'Aurelia"

È stata bocciata dal Consiglio comunale di Pietra Ligure la mozione presentata dai consiglieri di minoranza del Gruppo Consiliare Indipendente (Mario Carrara, Gianni Orsero e Daniele Negro) sulla situazione della viabilità cittadina: "La via Aurelia, ormai, è divenuta una strada impercorribile in determinate fasce orarie di ogni giorno - il pensiero degli esponenti di opposizione - da qui sorge la necessità di riaprire il lungomare centrale ed il tratto iniziale di via Crispi al doppio senso di circolazione". Da qui, quindi, la richiesta di testare in via sperimentale, dal primo di gennaio fino al primo di marzo, le modifiche alla viabilità proposte.

Il consigliere Negro, evidenziando la volontà di non sollevare alcuna polemica, ha osservato che già ai tempi del suo mandato da sindaco era stata testata la circolazione a senso unico sul lungomare, immediatamente bocciata dopo i riscontri della Polizia Locale e di chi era incaricato al Piano Urbano del traffico.

"Lo studio del traffico che avevamo commissionato ha dato risposte chiare - ha affermato il sindaco Luigi De Vincenzi - La causa del blocco è la rotonda sul ponte Maremola dovuto al verificarsi dell'incolonnamento delle auto che svoltano verso via Guaraglia. Quanto emerso dallo studio indica che il senso unico non incide sul traffico della via Aurelia".

"È una scelta dell'amministrazione quella di non volere il traffico sulla passeggiata - ha aggiunto il primo cittadino - Riportare il doppio senso di circolazione sul lungomare riteniamo sia negativo: potrebbe anche dimostrare la riduzione del traffico sulla via Aurelia, ma con questa sperimentazione avremmo solo svantaggi sulla passeggiata a mare". De Vincenzi ha inoltre ricordato: "I lavori sull'autostrada portano km di coda giornalmente sulla via Aurelia".

Sulla stessa linea del sindaco anche l'assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola che ha spiegato come il Comune stia lavorando al progetto di rivisitazione della rotonda sulla via Aurelia all'altezza della Sati: "Attuare la sperimentazione proposta in questa fase sarebbe contradditorio rispetto alla nostra scelta, oltre che politica direi filosofica di quella che la nostra idea per il paese - ha ribadito - Entro gennaio sarà pronto il progetto esecutivo della nuova rotonda che indicativamente verso aprile sarà testata, dapprima in modalità provvisoria con i new jersey per valutarne l'effetto prima di una versione definitiva".

Tra le fila della maggioranza anche l'intervento del consigliere Bona: "Attendiamo la sperimentazione della nuova rotonda, che sono sicuro possa risolvere almeno all'80% i problemi - ha dichiarato - qualora non fosse così, sono pronto a proporre una nuova possibile soluzione".

Nessun dubbio per il capogruppo di minoranza Carrara: "Avete mummificato il traffico di Pietra Ligure - il messaggio lanciato alla maggioranza - gli automobilisti ogni giorno sono ostaggi dell'amministrazione".

"Togliere un'arteria vitale non è stata una scelta oculata - ha invece dichiarato Silvia Rozzi, consigliere di minoranza capogruppo di FdI - riproporre il doppio senso sul lungomare, specie in inverno, rivitalizzerebbe anche il centro storico che nei mesi invernali è diventato un mortorio".

I toni della discussione si sono poi accesi dopo uno scambio di battute che hanno richiamato la scorsa campagna elettorale. In sintesi: dalla maggioranza è stato sottolineato come la lista dell'allora candidato sindaco Carrara avesse basato la propria corsa al voto proprio sul tema della viabilità e che, quindi, la sconfitta fosse stata anche frutto di una valutazione favorevole dei cittadini sull'operato dell'amministrazione.