La Croce Bianca Savona: "Ritiriamo i vostri farmaci per voi"

Annuncio della Croce Bianca Savona:

"La difficoltà di ritirare i farmaci ha rappresentato per molti un grosso problema fin dall’inizio della quarantena, sopratutto per le persone più a rischio. Per questo motivo, in collaborazione con il soccorso alpino di Savona, abbiamo attivato, da lunedì 30 marzo, un servizio di consegna farmaci a casa.

Chiunque avesse necessità può richiedere la consegna al numero 340.9070274, il servizio è totalmente gratuito e avviene in giornata. Chiediamo ai savonesi di “utilizzarci” il più possibile per la sicurezza di tutti; voi state a casa, ci andiamo noi".