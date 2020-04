Buoni spesa in provincia di Savona, il punto con gli amministratori alle 17.00

1 milione e 590 mila euro per la provincia di Savona che il Governo ha stanziato, su ordinanza della protezione civile tramite 400 milioni da destinare ai Comuni da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus.

La protezione civile nazionale ha reso noto che ai comuni con popolazione sino ai 5mila abitanti viene riconosciuto un contributo non inferiore ai 20mila euro; ai comuni con popolazione da 5mila a 30mila abitanti un contributo di 50mila euro; ai comuni con popolazione da 30mila abitanti a 69mila abitanti 80mila euro; ai comuni capoluogo di provincia e di regione 150mila euro.

Per Savona sono stati stanziati 320mila 437 euro, in totale nella provincia senza il comune capoluogo 1 milione e 269mila euro, per tutta la regione 8 milioni 744mila 337 euro.

Quest'oggi alle 17.00 in diretta su Facebook e sul nostro sito in home page, con il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e sindaco di Calizzano, i primi cittadini di Quiliano Nicola Isetta, di Celle Ligure Caterina Mordeglia e il vicesindaco e assessore di Finale Ligure Andrea Guzzi, faremo il punto della situazione nei loro comuni, le iniziative messe in campo e come stanno gestendo l'emergenza.