Coronavirus, proseguono i controlli su spostamenti e attività: i dati dell'ultima settimana

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali nei centri urbani, sulla viabilità ordinaria, sulle autostrade, soprattutto ai caselli, nei porti di Savona e di Vado Ligure, negli scali ferroviari, nonché presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici, in attuazione del piano straordinario di controllo e vigilanza del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disciplinato dal Questore con apposite ordinanze.

I dati relativi all'ultima settimana, dal 30 marzo al 5 aprile, riportano di 6.491 persone controllate (24.263 in totale dallo scorso 10 marzo, ovvero da quando sono scattate le prime misure restrittive) e 2.203 attività o esercizi commerciali (su un totale di 8.952).

In totale negli ultimi sette giorni vi sono state 7 denunce: 2 per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale e false dichiarazioni su identità o qualità personali proprie o di altri (articoli 495 e 496 del Codice penale, per la cui violazione il totale sale a 17 denunce), un solo denunciato per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus, ed infine 4 sono le denunce per altri reati (29 in totale dal 10 marzo).

E' stata invece elevata, nell'ultimo periodo, una sola sanzione amministrativa a carico di titolari di attività o esercizi commerciali per violazione delle limitazioni ad esse, portando il totale da inizio "lockdown" a 11 provvedimenti di questo genere.