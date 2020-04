Sostegno all'economia a Savona. L'assessore Zunato: "Previste nuove misure dopo Pasqua"

" Nel testo del decreto ancora in fase di definizione - prosegue l'assessore - dovrebbe essere prevista (condizionale d'obbligo fino alla pubblicazione del decreto): una nuova sospensione di pagamenti ed adempimenti fiscali, compresi gli avvisi bonari; il bonus affitti/moratoria allargato anche agli altri tipi di locazione non residenziale; proroga della Cassa integrazione in deroga, del reddito di emergenza e del mini reddito, prorogata l'indennità per le p.iva che dovrebbe arrivare ad 800 €, con rafforzamento dei fondi di garanzia per i prestiti ad imprese ed autonomi."

"Il decreto in arrivo prevede nuovi stanziamenti per 35 miliardi". A comunicarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, dottoressa Maria Zunato.

" Comprendo - continua l'assessore Zunato - quanto possa essere difficile orientarsi tra i diversi strumenti di sostegno, soprattutto in un momento in cui anche psicologicamente si è molto provati. Il mio consiglio è quello di fruire di questo periodo di fermo e/o rallentamento dell'attività, per analizzare, anche in prospettiva, i propri bisogni, possibilmente con l'aiuto di un consulente. Non è detto infatti che, per fare un esempio, avvalersi della moratoria sui finanziamenti possa essere la soluzione migliore, laddove i bassissimi tassi attuali potrebbero essere funzionali ad un consolidamento del debito con iniezione di liquidità magari traslocando la linea di finanziamento presso altro istituto."

"Verificate bene quindi tutti gli strumenti messi in campo da Regione Liguria e dallo Stato, prendetevi il tempo per analizzare e decidere senza farvi scoraggiare dal momento difficile, valutate se finito questo periodo dovrete riprendervi il vostro mercato di riferimento o potrete contare su una posizione consolidata, considerate se ci sia lo spazio per l'innovazione, anche alla luce del maggiore utilizzo del canale telematico, guardate oltre questo momento duro facendo programmazione, perchè chi ritornerà in campo con le idee chiare farà la differenza sul territorio" conclude l'assessore allo Sviluppo Economico.