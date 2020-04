Emergenza Coronavirus: sono sei le persone positive a Carcare

"Diversi casi di “quarantena” sia obbligatoria che volontaria sono rientrati nella normalità; negli ultimi due giorni non si sono aggiunti nuovi casi e quelli persistenti sono ad oggi 16. I positivi al virus, con esecuzione di tampone sono 6. Tutti questi nostri concittadini, le loro famiglie, hanno bisogno del nostro morale conforto, personalmente e in nome di tutta la nostra comunità cittadina auspico loro la guarigione". Cosi commenta in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Grazie ai nostri medici di famiglia, anello indispensabile per le comunicazioni tra pazienti e strutture sanitarie; agli operatori della nostra Croce Bianca; ai volontari della Protezione Civile; ai volontari e alle associazioni che si sono attivati in iniziative di solidarietà; alle forze dell’ordine attive sul nostro territorio" aggiunge il primo cittadino.

"Grazie a tutti gli operatori sanitari, di ogni livello, impegnati quotidianamente nelle strutture ospedaliere - prosegue - Il lavoro singolo di ognuno di loro e d’equipe a livello di sinergia istituzionale mantiene a Carcare un elevato livello di operatività e servizio nei confronti dei cittadini".

Infine l'appello rivolto alla cittadinanza: "Continuare a rispettare le normative sanitarie suggerite dalle autorità" conclude De Vecchi.