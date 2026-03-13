Giornata del Fiocchetto Lilla: Asl 2 scende in campo per sensibilizzare, orientare e informare correttamente sui disturbi dell’alimentazione

Sono diverse le iniziative che coinvolgeranno quest’anno Asl 2 per celebrare la Giornata del Fiocchetto Lilla, istituita per sensibilizzare sul tema dei Disturbi dell’alimentazione. Queste patologie rappresentano oggi una delle manifestazioni più critiche del disagio psichico, con un’incidenza sempre più preoccupante tra i 14 e i 18 anni.

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono un fenomeno epidemiologico molto rilevante – sottolinea Pier Fabrizio Cerro, responsabile del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e Adolescenza di Regione Liguria –. In Italia si stimano circa tre milioni di casi, pari a circa il 5% della popolazione. Negli ultimi anni abbiamo inoltre osservato un abbassamento dell’età media di esordio, passata dai 17 ai 16 anni, con circa il 30% dei pazienti che ha meno di 14 anni. Si tratta di patologie che interessano prevalentemente le ragazze, ma che riguardano sempre più anche i maschi. Anche a livello regionale il fenomeno è significativo: in Liguria si stimano circa 1.800 persone affette da disturbi alimentari. Dati che confermano l’importanza di rafforzare le attività di prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico multidisciplinare”.

Dal 16 al 20 marzo, presso il Centro Disturbi Alimentari di Pietra Ligure, sarà possibile assistere alla proiezione del video realizzato dai pazienti della Struttura. Un'occasione per comprendere i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, ascoltando la voce di chi li vive in prima persona.

Le proiezioni si terranno presso la Sala attività al piano 2 del Padiglione Racamier dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, tutti i giorni dal 16 al 20 marzo dalle ore 13 alle 15.30

Giovedì 19 marzo alle ore 18 è in programma il webinar dalla forte vocazione divulgativa dedicato a genitori ma anche insegnanti ed educatori “Uno sguardo ai diversi tipi di disturbo alimentare: riconoscere i segnali e capire come aiutare”, con il contributo e la partecipazione del dott. Pier Fabrizio Cerro, direttore del SPCR-CDA di Pietra Ligure.

L’incontro vuole offrire uno spazio di informazione e confronto, per conoscere meglio i principali disturbi dell’alimentazione, i segnali di allarme a cui prestare attenzione, lo stato attuale delle diagnosi e delle terapie disponibili.

Durante il webinar verranno inoltre affrontati alcuni temi centrali che spesso accompagnano questi disturbi, come il rapporto con il corpo, la gestione del dolore e delle emozioni difficili, le dinamiche di ipercontrollo e il dialogo tra generazioni. Un’occasione per capire, orientarsi e trovare strumenti utili per sostenere i giovani colpiti da questo disturbo.

L’incontro è gratuito e riconosciuto come attività formativa per il personale docente.

Iniziativa organizzata da Orientamenti- Progettiamoci il futuro.

Per iscriversi: https://progettiamocilfuturo.it/famiglie/#seminari

Mercoledì 25 marzo, dalle ore 17.00, Lo Zonta Club Savona, in collaborazione con ASL 2, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare: Corpo, identità, anoressie: il rapporto tra generazioni attraverso la psicopatologia anoressico bulimica.

Per ASL 2 interverranno il dott. Pier Fabrizio Cerro, direttore del SPCR-CDA di Pietra Ligure; la dottoressa Michela Malta, medico specialista in Scienze dell'Alimentazione; la dottoressa Valentina Monzeglio, tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

L’iniziativa si terrà presso la Sala Rossa del Comune di Savona , in Piazza Sisto IV

Ricordiamo inoltre che il 17 marzo il Comune di Pietra Ligure propone alle 10.30 un incontro con le scuole in Piazza La Pietra, presso la panchina lilla. Alle 17.30, in Sala consiglio, è prevista una tavola rotonda sul tema dei disturbi alimentari con la partecipazione della dottoressa Maria Pastorino, Assessore alle politiche socioeducative e di inclusione; l’Avvocato Ilaria Caprioglio, autrice dei libri Senza peso e Adolescenti; della dottoressa Maria Salotti, tecnico riabilitativo. Infine, alle ore 21, presso il Teatro Moretti, è in programma la proiezione del film Skinny Sister, gratuito per tutti i ragazzi minori di anni 18.

“Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutti gli specialisti e gli operatori che lavorano presso il CDA di Pietra Ligure e presso tutti i servizi dedicati alla cura e al trattamento dei Disturbi alimentari - esordisce la dottoressa Monica Cirone, coordinatore di ASL 2 e continua - Per fortuna sul nostro territorio possiamo contare su un Centro di riferimento regionale d’eccellenza che ci permette di dare supporto a quei ragazzi, a quelle persone e a quelle famiglie che devono affrontare un lungo percorso di cura ma anche di crescita interiore e personale. Invito dunque a tutti coloro che pensano di avere un disturbo dell’alimentazione o che stanno vivendo situazioni di disagio legati a queste patologie - mi rivolgo soprattutto ai giovani e alle loro famiglie- di rivolgersi presso le nostre Strutture territoriali, in primis i consultori e i Centri Giovani, dove troveranno professionisti qualificati e preparati per dar loro l’aiuto e il supporto di cui hanno bisogno”.