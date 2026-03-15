Savona, l'encomio del comico Gioele Dix al pronto soccorso del San Paolo: "Per un’assistenza del genere meriterebbero più mezzi e più rispetto"

"Competenza, gentilezza, scrupolo da parte di tutti, medici e infermiere/i". Così l'attore e comico David Ottolenghi in arte "Gioele Dix" in un post sui suoi profili social ha voluto fare i complimenti al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Ieri, il 70enne cabarettista, spesso di casa a Bergeggi, ha fatto accesso al nosocomio savonese e ne è rimasto piacevolmente sorpreso. Un pronto soccorso a volte criticato, anche ingiustamente, visto che molto spesso gli operatori devono far fronte a turni pesanti e con un organico ridotto.

"Ieri sono passato per il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, un disturbo rivelatosi poi - per mia fortuna - di poco conto. Ho girato parecchio il mondo e garantisco che in pochi posti funziona così - dice il comico nel suo profilo social - Per un’assistenza del genere meriterebbero più mezzi e più rispetto. Grazie a tutti".