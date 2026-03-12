Ciarlataneria medica e inganni della scienza: a Savona un incontro sulle pratiche che hanno tradito la fiducia dei pazienti

Il ciclo di incontri “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”, aperto alla cittadinanza e promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona, prosegue con un ulteriore incontro a cura del Dott. Alberto Macciò. In programma, mercoledì 18 marzo, si affronterà il tema più controverso della ciarlataneria medica.

Con “La Scienza tradita: strumenti e storie della ciarlataneria medica”, l’attenzione si focalizza sulle pratiche e sugli strumenti che, nel corso del tempo, hanno sfruttato l’autorità della scienza per costruire illusioni, inganni e false promesse di cura. Un percorso che invita a interrogarsi sul confine sottile tra sapere scientifico, credenza e manipolazione, e sul ruolo della fiducia nel rapporto tra medico e paziente

Gli altri appuntamenti già confermati per il 2026: l’8 aprile, il Dr. Piero Paolo Zanetti racconterà la “Storia del Primo Trapianto di Cuore nell’Uomo”, condividendo aneddoti, dati scientifici e i risultati di questo importante traguardo medico. Il 22 aprile sarà la volta della Dr.ssa Viviana Panunzio, che presenterà la “Storia ed evoluzione della Medicina Trasfusionale”, ripercorrendo le tappe fondamentali di questa disciplina. Il 6 maggio, il Dr. Ugo Folco affronterà un tema affascinante con “Le dieci piaghe d’Egitto: tra Bibbia e Scienza”, analizzando come gli eventi biblici possano essere interpretati anche alla luce della scienza. Il 20 maggio, il Dr. Mario Cennamo terrà una conferenza su “La circoncisione nel tempo storico e nell’ambito culturale e antropologico”, esplorando la pratica dal punto di vista storico e culturale. Infine, il 17 giugno, il Dr. Renato Giusto presenterà “Homo Homini Lupus: Medicus Medici Lupissimus”, un approfondimento sui rapporti e le dinamiche tra medici.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si tengono presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona, in piazza Simone Weil 40, con orario dalle 20.30 alle 22.30.