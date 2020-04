Coronavirus, dalla Croce Rossa Liguria le uova di Pasqua per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici

La Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Liguria ha voluto donare un Uovo di Pasqua a tutti i bimbi ricoverati presso i reparti pediatrici degli ospedali della nostra regione che in questa festività vissuta in emergenza coronavirus non potranno, come tutti i pazienti, ricevere le visite dall’esterno ad esclusione di un famigliare stretto.

I Volontari della Croce Rossa Liguria si sono recati presso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, al San Paolo di Savona e agli ospedali di Lavagna e di Imperia. Un piccolo gesto che acquisisce il valore della condivisone e comprensione del momento che tutti noi stiamo vivendo, lo scambio di un sorriso, di un Uovo colorato e della speranza e consapevolezza che siamo tutti insieme, che diamo e riceviamo e che andrà tutto bene. Croce Rossa Liguria ringrazia tutti gli operatori sanitari che in questo momento si stanno occupando di tutti i pazienti piccoli e grandi.

Il Presidente Regionale, Maurizio Biancaterra porge i più sinceri auguri a tutti per una serena Pasqua.